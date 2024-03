POL-AUR: Wittmund - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Autofahrerin war betrunken Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Aurich gestoppt. Gegen 0.30 Uhr hielten die Beamten eine 38-jährige Frau auf der Oldersumer Straße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von fast zwei ...

mehr