Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

Norden - Mülltonnen brannten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor - Einbruch in Wohnhaus

In der Süderwieke I in Wiesmoor kam es zu einem Einbruch. Am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 04944 914050 zu melden.

Brandgeschehen

Norden - Mülltonnen brannten

In Norden sind am frühen Donnerstagmorgen mehrere Mülltonnen in Brand geraten. Um kurz nach 2 Uhr brannte in der Großen Hinterlohne ein Altpapiercontainer. Wenig später, gegen 3.45 Uhr, wurden die Einsatzkräfte in die Molkereilohne alarmiert, weil dort mehrere Mülltonnen brannten. Eine angrenzende Hecke wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell