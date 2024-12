Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241202 - 1159 Frankfurt - Griesheim: Abgeschlepptes Auto löst Auseinandersetzung aus

Frankfurt (ots)

(lo) Am Samstagmittag (30. November 2024) wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in die Espenstraße gerufen. Nach ersten Informationen war ein 50-jähriger Anwohner mit einem Mitarbeiter eines Abschleppunternehmens in Streit geraten. Im Verlauf der Meinungsverschiedenheit soll der Anwohner den Mitarbeiter mit dem Tode bedroht haben. Hintergrund des Vorfalls war das vorangegangene Abschleppen eines Fahrzeugs aus der Nachbarschaft.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 50-Jährige uneinsichtig. Auch der 44-jährige Fahrzeughalter, dessen Fahrzeug abgeschleppt worden war, verweigerte jegliche polizeiliche Maßnahme. Beide Männer leisteten verbalen und körperlichen Widerstand, woraufhin sie vorläufig festgenommen wurden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurden die Männer wieder entlassen. Der 50-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Gegen den 44-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell