Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 1164 Frankfurt - Innenstadt: Frau in Richtung Main gestoßen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Vormittag (3. Dezember 2024) stieß ein bislang Unbekannter eine 35-Jährige in der Straße "Schöne Aussicht" in Richtung Main. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Geschädigte gegen 11:15 Uhr mit ihrem acht Monate alten Kind am Mainufer in Richtung Ostend spazieren gewesen. Auf Höhe der Alten Brücke sei eine unbekannte männliche Person an die beiden herangetreten und habe diese in Richtung Main gestoßen. Die 35-Jährige habe für einen kleinen Augenblick das Gleichgewicht verloren, konnte sich und den Kinderwagen sodann stabilisieren und vor dem Sturz bewahren. Der Unbekannte sei anschließend in Richtung Innenstadt geflohen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 175 cm groß, schwarzer, kurzer Vollbart; trug eine dunkle Wollmütze, dunkle Bekleidung und führte einen dunklen Rucksack mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 069 / 755 10500 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

