Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: weitere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem bereits am Sonntag (09.02.2025) ein erster Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße "Straßenäcker" gemeldet und polizeilich aufgenommen wurde (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5967350), kamen am Montag (10.02.2025) zwei weitere hinzu. Vermutlich derselbe Täter dürfte im Laufe des vergangenen Wochenendes auch einen Zigarettenautomaten in der Hirschbergstraße und in der Peter-Eichert-Straße aufgebrochen haben. Insbesondere der aufgebrochene Automat in der Peter-Eichert-Straße wies ähnliche Spuren auf, wie der in der Straße "Straßenäcker" und dürfte in gleicher Art und Weise gewaltsam geöffnet worden sein. Aus den beiden hinzugekommenen Automaten stahl der Täter auch das enthaltene Bargeld. Weder die Höhe des entstandenen Sachschadens, noch der Wert des Diebesguts konnte abschließend geschätzt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141 22150-0 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

