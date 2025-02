Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher überrascht + Taschendieben keine Chance geben + Laminat aus Neubau gestohlen +

Friedberg (ots)

Rosbach: Einbrecher überrascht

Gegen 19:15 Uhr vernahm ein Anwohner der Straße "Butzbacher Pfad" in Ober-Rosbach am Dienstag (18.02.2025) Geräusche an seiner Terrassentür. Als er nachschaute, was die Geräusche verursachte, überraschte er zwei Männer, die versuchten, die Terrassentür aufzubrechen. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin. Beide waren circa 185 cm groß, dunkel gekleidet, trugen schwarze Masken und hatten Aufbruchswerkzeug in der Hand. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Wetteraukreis / Bad Nauheim: Taschendieben keine Chance geben

Taschendiebe schlagen oftmals im Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu. Häufig bemerken die Opfer die Tat nicht sofort, sondern erst später, wenn man beispielsweise die Geldbörse zum Bezahlen aus der Tasche holen will. Nicht selten agieren die Diebe zu zweit oder mit noch mehr Tätern. Ein Täter lenkt das Opfer ab, indem um eine Auskunft, Hilfe oder Wechselgeld gebeten wird, während der andere Täter in die Tasche greift. Dies kann zum Beispiel im Supermarkt passieren. Das Opfer wird nach einem bestimmten Produkt gefragt. Während es danach sucht, stiehlt der Komplize das Portemonnaie. Oder aber, ein Unbekannter rempelt das Opfer an oder lässt etwas zu Boden fallen und bittet das Opfer um Hilfe, sodass es den eigenen Einkaufswagen außer Acht lässt. Teilweise nutzen Diebe jedoch auch einfach Unachtsamkeiten aus. Zum Beispiel, wenn das Portemonnaie in der Einkaufstasche im Einkaufswagen abgelegt wird und sich der Besitzer vom Wagen entfernt, um ein Produkt aus dem Regal im nächsten Gang zu nehmen. Ähnliches passierte einer 75-jährigen Frau am Dienstag (18.02.2025) in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Taubenbaum" in Bad Nauheim. Während ihres Einkaufs zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr hatte die Dame ihre Geldbörse im Einkaufskorb abgelegt, der im Einkaufwagen abgestellt war. In einem unbeobachteten Moment griff sich ein Langfinger das Portemonnaie. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Taten wie diese lassen sich vergleichsweise leicht verhindern. Geldbörsen sollten nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen abgelegt, sondern möglichst körpernah und am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Hand- oder Umhängetaschen trägt man am besten verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmt sie sich unter den Arm. Gerade im Urlaub, an beliebten Touristenpunkten, sind Brustbeutel oder eine Gürtelinnentasche gute Alternativen, um Bargeld sicher mitzuführen. Die Polizei empfiehlt außerdem, Hand- oder Einkaufstaschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen - auch nicht, um nur im nächsten Gang im Supermarkt noch schnell ein Produkt zu holen. Sollte es doch zu einem Taschendiebstahl gekommen sein, wenden Sie sich zeitnah an die Polizei. Wenn bei dem Diebstahl auch Zahlungskarten abhandengekommen sind, sollte sofort über den Sperr-Notruf 116 116 die Sperrung der Karten veranlasst werden. Weitere Informationen zum Schutz vor Taschendieben finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Ober-Mörlen: Laminat aus Neubau gestohlen

Im Zeitraum von Montag (17.02.2025), 19:00 Uhr bis Dienstag (18.02.2025), 09:00 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Neubau in der Steinkopfstraße in Ober-Mörlen. Die Unbekannten ließen mehrere Packungen Laminat im Wert von 4.000 EUR mitgehen. Verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, können telefonisch unter 06033 70430 der Polizeistation Butzbach mitgeteilt werden.

