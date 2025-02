Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kabel gestohlen + Einbruch in Hallenbad +

Friedberg (ots)

Münzenberg: Kabel gestohlen

Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch (19.02.2025), 17:00 Uhr bis Donnerstag (20.02.2025), 08:00 Uhr "Am Römerhof" in Gambach in den Technikraum eines zum Teil abgerissenen Gebäudes ein. Dort schnitten sie Starkstromkabel ab und ließen diese mitgehen. Außerdem entwendeten die Täter Wasserschläuche und Kabelschrott. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Butzbach zu melden (Tel.: 06033 70430).

Karben: Einbruch in Hallenbad

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (20.02.2025), 22:00 Uhr und Freitag (21.02.2025), 05:00 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zum Hallenbad in Karben. Sie durchsuchten mehrere Bereiche des Schwimmbads und brachen Automaten auf. Was genau gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Kripo ermittelt und erbittet Zeugenhinweise unter Tel.: 06031 6010.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

