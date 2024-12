POL-PDLD: Edenkoben - Ehrlicher Finder

Hagenbach (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr, kam es in der Habsburgerallee in Hagenbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde jeweils der linke Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Da die Schilderungen der Unfallbeteiligten widersprüchlich waren, werden nun Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Zeugen, die Feststellungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ...

