POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Harpstedt +++ Halbseitige Sperrung erforderlich

Delmenhorst (ots) - Eine junge Fahrerin eines E-Scooters ist am Dienstag, 05. November 2024, 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude verletzt worden. Die 17-Jährige aus Hude war mit dem Roller auf dem Radweg der Burgstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn in Höhe der Vielstedter Straße an der dortigen Ampelanlage überqueren. Dabei wurde sie vom VW eines ...

