LPI-EF: Reh flüchtet nach Wildunfall

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen hatten es Diebe in Erfurt auf Buntmetall abgesehen. Die Täter waren im Stadtteil Ilversgehoven über einen Zaun auf ein Baustellengelände gelangt. Dort sammelten sie mehr als 50 Meter Buntmetall im Wert von etwa 2.800 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Mitarbeiter der Baufirma bemerkten den Diebstahl und informierten Dienstagnachmittag die Polizei. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

