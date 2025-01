Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Senior stürzt mit Fahrrad in Straßengraben

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Senior stürzte Dienstagmorgen mit seinem Fahrrad im Landkreis Sömmerda. Der 83-Jährige war kurz nach 09:00 Uhr auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in Elxleben unterwegs gewesen. Kurz vor der Gerabrücke kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei stürzte er und verletzte sich am Bein. Zur weiteren Behandlung musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. (DS)

