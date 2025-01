Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger von Autofahrer verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde Dienstagmittag ein Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein 71-Jähriger Opel-Fahrer war gegen 11:45 Uhr in der Bukarester Straße unterwegs gewesen. An einem Fußgängerüberweg beabsichtigte ein 34-Jähriger die Straße zu überqueren. Der Autofahrer übersah den Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde der 34-Jährige schwer verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 71-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (SE)

