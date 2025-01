Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 6.700 Euro an Betrüger gezahlt

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen verlor ein Erfurter viel Geld an Betrüger. Der 44-Jährige war im Internet auf der Suche nach einer Verdienstmöglichkeit gewesen. Dabei stieß er auf eine Webseite für Produktbewertungen. Nachdem er einige Bewertungen abgab, wurde er von den Betrügern kontaktiert. Sie überredeten ihn zu Zahlungen an ein Konto für Kryptowährungen, um so seine Provision zu erhalten. Der 44-Jährige überwies daraufhin etwa 6.700 Euro an die unbekannten Täter. Als er dazu aufgefordert wurde, weitere 2.000 Euro zu überweisen, wurde er misstrauisch und erstattete Dienstagabend Strafanzeige bei der Polizei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell