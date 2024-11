Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Steinwurf gesucht

B281/ Pößneck (ots)

Bereits Anfang November kam es im Bereich der B 281/ Lohstraße in Pößneck durch Unbekannte zu einem Steinwurf auf einen fahrenden PKW. Ähnliches trug sich auch in der Nacht von Samstag zu Sontag zu. Eine 39-Jährige fuhr die B281 aus Oppurg kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Auf Höhe Am Härlsberg warf eine bislang unbekannte Prson enen ca. 7cm x 3cm großen Stein auf die Frontscheibe des Peugeot. Ein Durchbruch des Steins gelang nicht, jedoch kam es zur Beschädigung und es wurden Scheibensplitter im Fahrzeuginnenraum verteilt. Verdächtige Personen konnten in Tatortnähe trotz intensiver Suche nicht festgestellt werden. Weiterhin erfolgte eine Spurensuche und -sicherung. Es wird aufgrund des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt- es werden dringen Zeugen gesucht, die unter Nennung der Vorgangsnummer 0290581 Hinweise an die Schleizer Polizei geben können.

