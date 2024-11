Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In spitzer Kurve von der Straße abgekommen

B281/ Arnsgereuth (ots)

Am Sonntagabend kam eine 41-Jährige im Bereich des Arnsgereuther Berges von der Straße ab. Die Frau fuhr gegen 22 Uhr von Saalfeld in Richtung Arnsgereuth und kam in einer der spitzen Kurven nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte sie gegen den Hang, wodurch ihr Fahrzeug stark beschädigt wurde und abgeschleppt werden musste. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt.

