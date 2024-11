Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu groben Unfug

Saalfeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben bislang unbekannte Personen mehrere Verkehrsschilder und Warnbaken in der Zollhäuser Straße in Kamsdorf auf die selbige gelegt. Da dieses von mindestens einem Fahrzeugführer zu spät gesehen wurde, kam es zu einer Beschädigung des Pkw beim Überfahren eines Schildes. Sollte jemand sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen machen können, kann er sich unter 03671/560 an die hiesige Dienststelle in Saalfeld wenden.

