Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Einbruch gefasst

Arnstadt (ots)

Gestern Morgen, gegen 08.50 Uhr begab sich ein bis dahin Unbekannter widerrechtlich in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Siedlung" in Rudisleben und wollte unter anderem ein Solarmodul sowie einen dazugehörigen Inverter entwenden. Der Täter wurde bei seiner Tatausführung gestört und ergriff die Flucht. Im Rahmen unverzüglich eingesetzter umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte ein 43-Jähriger Tatverdächtiger (lettisch) gestellt werden. Gegen diesen wurde in der weiteren Folge, aufgrund dieser Tat und mehrerer polizeibekannter Diebstahlshandlungen in der Vergangenheit, ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob dem 43-Jährigen weitere Taten zuzuschreiben sind, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. (jd)

