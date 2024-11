Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall: PKW landet auf Dach, Fahrer ohne Führerschein

B85 Teichröda/ Rudolstadt (ots)

Am Sonntagabend verunfallte ein junger Mann auf der Bundesstraße 85. Der 18-Jährige fuhr mit seinem BMW gegen 21 Uhr die Strecke von Teichröda kommend in Richtung Rudolstadt. Aus zunächst unbekannter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen PKW, landete im rechten Straßengraben und überschlug sich. Glücklicherweise wurde der 18-Jährige nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an seinem Fahrzeug sowie einem Leitpfosten am Fahrbahnrand. Während der Unfallaufnahme wurde dann bekannt, dass der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war- eine entsprechende Anzeigenerstattung folgte.

