Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannte entwendeten widerrechtlich Feuerlöscher und entleerten diese

Bahnhof Halle (Saale) - Neustadt (ots)

Am Mittwoch, den 16. Oktober 2024 erhielt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 06:15 Uhr durch die 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn fernmündlich die Information, dass im Bereich des Tunnelbahnhofes Halle (Saale) -Neustadt, auf dem Bahnsteig zwei, mehrere Feuerlöscher entwendet und entleert wurden. Eine alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich umgehend zum Einsatzort. In Summe wurden durch den oder die bisher unbekannten Täter acht Feuerlöscher widerrechtlich aus den dafür vorgesehenen Boxen entwendet und teilweise entleert. Sechs Löschgeräte konnten im Bereich neben dem Fahrausweisautomaten, im Bahngleis und im Bereich des Personenausganges Magistrale aufgefunden werden. Die Beamten fotodokumentierten den Tatort und stellten die Feuerlöscher sicher. Die Bundespolizei hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des widerrechtlichen Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat am 16. Oktober 2024 in den frühen Morgen- oder Nachtstunden Personen im oder in der Nähe des Bahnhofes Halle (Saale) -Neustadt gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

