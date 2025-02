POL-WE: + 17-Jähriger aus Steinbach vermisst - Möglicher Bezug zum Wetteraukreis +

Friedberg (ots) - Münzenberg: Kabel gestohlen Unbekannte drangen in der Zeit von Mittwoch (19.02.2025), 17:00 Uhr bis Donnerstag (20.02.2025), 08:00 Uhr "Am Römerhof" in Gambach in den Technikraum eines zum Teil abgerissenen Gebäudes ein. Dort schnitten sie Starkstromkabel ab und ließen diese mitgehen. Außerdem entwendeten die Täter Wasserschläuche und Kabelschrott. Zeugen, denen verdächtige Personen oder ...

