POL-HG: 17-jähriger aus Steinbach vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

17-jähriger aus Steinbach vermisst,

Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Dienstag, 25.02.2025

(br)Seit Dienstag, dem 25.02.2025, wird der 17-jährige Sadam Abdi aus Steinbach im Taunus vermisst. Sadam sollte heute Morgen, um 07:30 Uhr, mit dem Zug aus Friedrichsdorf - Köppern in die Schule nach Oberursel fahren. Dort kam er jedoch nicht an. Der Jugendliche ist ca. 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Er ist dunkelhäutig, hat schwarzes, krauses Haar und abstehende Ohren. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er sich im Bereich Karben (Mittelhessen) aufhalten. Sadam könnte sich aufgrund von einer Vorerkrankung derzeit in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei führten nicht zum Auffinden des Jungen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Sadam nimmt die Polizeistation Oberursel (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

