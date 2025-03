POL-HR: Diebstahl von 20 m Fichtenholz in Bischofferode - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.03.2025 Willingshausen Tatzeit: Samstag, 01.03.2025, 15:00 Uhr Am Samstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand in der Kasseler Straße in Willingshausen-Loshausen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche im Dachgeschoss aus und zog sich bis in den Spitzboden des Wohn- und Geschäftshauses. Die Küche, ein ...

mehr