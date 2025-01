Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 07:55 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Molbergen mit ihrem Pkw, Daimler CLA 180 in schwarz, die Ermker Straße in Richtung Lindern. Hier kam ihr ein dunkler Pkw entgegen, welcher zu weit auf der Fahrbahnmitte fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.: 05957/967790) entgegen.

Lastrup - Brand einer Scheune

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 22:30 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Scheune in der Linderner Straße, OT Groß Roscharden, in Brand. In der Scheune befanden sich rund 700 Heuballen. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Für die Dauer der Lösch- und Nachlöscharbeiten war die Linderner Straße bis in den Vormittag teilweise gesperrt.

Lastrup - vers. Einbruch in Jugendtreff

In der Zeit von Dienstag, 21. Januar 2025 18:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Januar 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Wallstraße und versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude des Jugendtreff zu verschaffen. Dies misslang jedoch. Durch den Versuch entstand ein Schaden von 400,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel.: 04472/932860) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Baustelle

In der Zeit von Dienstag, 21. Januar 2025 16:15 Uhr bis Mittwoch 22. Januar 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Krankenhausstraße und entwendeten Werkzeug. Der Schaden wurde auf 400,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen / OT Dwergte - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 10:12 Uhr begaben sich unbekannte auf ein Grundstück im Heideweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Hier entwendeten sie persönliche Gegenstände. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 07:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Lindern mit seinem Pkw die Großenginger Straße aus Lindern kommend. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr, es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 22. Januar 2025 gegen 12:20 Uhr befuhr eine 53-jährige Frau aus Emstek mit ihrem Pkw die Löninger Straße in Richtung Lange Straße. Ein 26-jähriger Mann aus Osnabrück befuhr mit seinem Pkw den Kessener Weg und beabsichtigte nach Links auf die Löninger Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 53-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß bei welchem die 53-jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 11.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell