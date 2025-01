Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Freitag, 17. Januar 2025 12:00 Uhr bis Sonntag, 19. Januar 2025 15:00 Uhr besprühten derzeit unbekannte Personen eine Bushaltestelle sowie einen Schaukasten in der Straße Schwaneburger Wieke mit Farbe. Der Schaden wurde auf rund 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 21.Januar 2025 gegen 18:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, welcher sich auf einem unbefestigten Waldweg nahe Kronendamm festgefahren habe. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ein 59-jähriger Mann aus Friesoythe im Pkw angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 16:50 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw die Mühlenstraße in Richtung Schleusenstraße. Hierbei querte sie die Hauptstraße und übersah den vorfahrtberechtigten Pkw eines 33-jährigen Mannes aus Apen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 18.000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Januar 2025 in der Zeit zwischen 18:45 Uhr bis 19:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 67-jährigen Frau aus Bösel. Diese hatte ihren Pkw, einen Smart fortwo, auf der Altenoyther Straße in Höhe des dortigen Friedhofes abgestellt. Der Schaden wurde auf 300,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 20:35 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Achterhörner Straße Ecke Kleeblattweg. Aufgrund von Wildwechsel zog ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrbahnmitte. Um einen Zusammenstoß der Pkw zu verhindern wich der 22-Jährige nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 22-Jährige blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden von 3.000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

