POL-PDNR: Zusammenstoß auf der B42 fordert zwei Verletzte

Leubsdorf (ots)

Am Montag, den 07.10.2024 um 17:48 Uhr, kam es in der Gemarkung Leubsdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Bad Hönningen die B42 von Leubsdorf kommend in Fahrtrichtung Linz am Rhein und beabsichtigte nach links auf die K10 in Richtung Dattenberg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Linz. Die 44-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein ebenfalls bei ihr im Fahrzeug befindliches Kleinkind im Alter von 7 Jahren wurde durch den Unfall leicht verletzt. Alle Drei wurden zur weiteren Behandlung bzw. zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die B42 war für die Dauer von ca. 1 Stunde vollgesperrt. Derzeit ist die Unfallstelle wieder einspurig in Fahrtrichtung Linz befahrbar. Aktuell stattfindende letzte Räumungsarbeiten werden voraussichtlich in ca. 30 Minuten abgeschlossen sein. Dann ist die Unfallstelle wieder frei.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

