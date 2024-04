POL-PPWP: Hyundai gestreift und abgehauen

Kaiserslautern (ots) - Unachtsamkeit kombiniert mit zu geringem Sicherheitsabstand hat am Donnerstagvormittag in der Merkurstraße zu einem Unfall geführt. Drei Autos wurden darin verwickelt und ein Mensch verletzt. Das Unglück nahm gegen 10.40 Uhr seinen Lauf, als eine 58-jährige Autofahrerin auf ihrem Weg von der Vogelwoogstraße in Richtung Reichswaldstraße an der Ampelkreuzung in Höhe der Einmündung zur Danziger ...

