POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike Fotonachtrag

Betzdorf (ots) - Am Sonntag, den 06.10.2024, stellte der Geschädigte sein E-Bike in der Moltkestraße in Betzdorf ab und schloss es an einem Lattenzaun fest. In der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr brachen unbekannte Täter eine Latte des Jägerzauns heraus und entwendeten das Fahrrad samt Schloss. Einen vagen Hinweis gibt es gegen zwei dunkelgekleidete Jugendliche, die sich kurz zuvor an dem Rad aufhielten. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: ...

