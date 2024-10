Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedliche Kirmes in Mudersbach

Mudersbach (ots)

Seit Freitag, 04.10.2024 wird in Mudersbach die Kirmes gefeiert, die heute in den Abendstunden ihrem Ausklang findet. Über das gesamte Wochenende war die Veranstaltung sehr gut besucht. Aus polizeilicher Sicht verlief das Kirmeswochenende ruhig und friedlich. Am Samstagmorgen, den 05.10.2024, stellte ein Bewohner des Hohlweges in Mudersbach eine ihm nicht gehörende Holzbank in seinem Vorgarten fest. Kirmesgänger hatten diese wohl von irgendwo anders mitgenommen und dort im Hohlweg abgestellt. Der Eigentümer kann sich an die Polizei Betzdorf wenden.

Am Samstagabend kam es kurz vor Mitternacht zu einer Ingewahrsamnahme eines Heranwachsenden 19-jährigen aus Siegen. Dieser hatte dem Alkohol zugesprochen und war auf dem Kirmesplatz in Richtung Festzelt unterwegs. Hier schlug er jedoch Kollisionskurs ein. Der junge Mann rempelte absichtlich und provozierend gegen eine uniformierte Fußstreife der Polizei Betzdorf, die sich auf dem zwischenzeitlich ziemlich gelichteten Festplatz bewegte. Da er sich auf Ansprache zunehmend aggressiver und beleidigend gebärdete und weigerte seine Personalien zu nennen, wurde er zunächst zur mobilen Wache am Festplatzgelände geführt. Hierbei leistete er Widerstand. Er wurde für die Nacht in den Gewahrsam eingeliefert, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,50 Promille. In seinem Portmonee konnte eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

