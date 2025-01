Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Raub

Am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 17:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen aus Dinklage und einem 18-jährigen sowie einem 16-jährigen aus Lohne. Die Lohner bedrängten das 16-jährige Opfer zunächst auf einem Spielplatz und griffen es an. Das Opfer flüchtete fußläufig zu einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße und versuchte sich auf der Toilette einzuschließen. Die Tatverdächtigen folgten ihm, es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Verlauf dem 16-jährigen Dinklager eine E-Zigarette geraubt wurde. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Freitag, 17. Januar 2025 13:15 Uhr bis Montag, 20. Januar 2025 gegen 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle unmittelbar neben der A1 und entwendeten aus mehreren Dieseltanks rund 900 Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Brand eines Busses

Am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 06:55 Uhr geriet das rechte Hinterrad eines Busses in Brand, welcher sich auf der Dinklager Landstraße befand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage gelöscht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Bus war zum Zeitpunkt des Brandes nicht besetzt.

Damme - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Samstag, 18. Januar 2025 gegen 03:30 Uhr besprühte eine unbekannte Person die Fassaden zweier Wohnhäuser in der Rüschendorfer Straße mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 20.Januar 2025 gegen 18:16 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Werlte mit seinem Transporter die Westerbakumer Straße / L 837 in Richtung Vestrup. Hierbei kam es nach links von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen Baum. Der 30-jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Schaden wurde auf rund 15.500,00 Euro geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 21. Januar 2025 gegen 07:50 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw, Ford Focus, die Schwichteler Straße in Spreda, Fahrtrichtung Deindrup. Hierbei touchierte ein entgegenkommender Traktor den Außenspiegel der Fahrertür. Anschließend setzte der Traktorfahrer seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Am Pkw der 34-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

