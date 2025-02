POL-LIP: Lemgo - Betrunken Unfall verursacht

Lippe (ots) - Am Donnerstagnachmittag (20.02.2025) gegen 17 Uhr kam es in der Straße "In der Dickte" zu einem Unfall, bei dem ein Mann aus Dörentrup unter einer Mauer eingeklemmt wurde. Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma hatten in einem Garten eine Verbundmauer aus schweren L-Steinen aus Beton gesetzt. Als der Endstein der Mauer wegrutschte, kippte daraufhin die gesamte Mauer um. Ein 32-jähriger ...

