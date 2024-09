Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zurückweisung nach Tschechien - Bundespolizei Waidhaus beschlagnahmt gefälschten Aufenthaltstitel

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizei Waidhaus entlarvten am Freitag (27. September) bei Grenzkontrollen an der A6 einen Urkundenfälscher, der den Beamten einen gefälschten Aufenthaltstitel vorgelegt hatte. Es folgten die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung, sowie die Zurückweisung des Mannes nach Tschechien.

Die Reise nach München endete für den 32-jährigen Nigerianer bereits an der A6 bei Waidhaus. Bei der Einreisekontrolle nach Deutschland legte er den Beamten einen gefälschten italienischen Aufenthaltstitel vor und wurde auf frischer Tat ertappt. Er muss sich nun wegen versuchter unerlaubter Einreise in das Bundesgebiet und wegen Urkundenfälschung verantworten. Die Bundespolizei leitet in beiden Fällen Ermittlungsverfahren ein. Der gefälschte Aufenthaltstitel lagert nun in der Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion Waidhaus. Die Zurückweisung des Nigerianers nach Tschechien erfolgte noch am selben Tag.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell