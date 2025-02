POL-LIP: Bad Salzuflen. Ladendieb gesucht - Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Auf der Augustdorfer Straße ereignete sich am Donnerstagabend (20.02.2025) gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Augustdorf war samt drei weiteren Insassen mit seinem 1er BMW in Richtung Pivitsheide unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Fahrer fuhr zunächst über einen Geh-/Radweg ...

mehr