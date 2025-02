Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. In "Fischerteich-Kurve" von der Fahrbahn abgekommen.

Lippe (ots)

Auf der Augustdorfer Straße ereignete sich am Donnerstagabend (20.02.2025) gegen 22 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Augustdorf war samt drei weiteren Insassen mit seinem 1er BMW in Richtung Pivitsheide unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der junge Fahrer fuhr zunächst über einen Geh-/Radweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend wurde er auf ein gegenüberliegendes Grundstück geschleudert, auf dem er über einen angeschütteten Steinhaufen fuhr und schlussendlich schräg auf einem weiteren Steinhaufen zum Stehen kam. Die Laterne wurde durch den Zusammenstoß umgeknickt, so dass die Verkabelung offen lag. Eine 17-Jährige sowie ein 17-Jähriger erlitten leichte Verletzungen. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der BMW wurde zwecks Überprüfung möglicher technischer Mängel sichergestellt. Die Stadtwerke kümmerten sich um die Sicherung der Straßenlaterne.

