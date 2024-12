POL-FR: Jestetten: Einbruch in leerstehende Tennishalle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 11.12.2024, gegen 22:15 Uhr betrieben Einsatzkräfte des Polizeireviers Müllheim eine Kontrollstelle in der Thermenallee in Bad Krozingen. Ein 43-jähriger Autofahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit seinem schwarzen Wagen in die Kontrollstelle ein und sollte, ...

mehr