Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand auf Balkon in der Unterdorfstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.12.2024, gegen 12.35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Haus in die Unterdorfstraße gerufen, da auf dem Balkon offene Flammen und dunkler Rauch sichtbar seien. Der Brand auf dem Balkon konnte rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandausbruchsstelle befand sich vermutlich im Bereich zweier größerer Kisten, in welchen Altpapier gelagert wurde. Durch den Brand wurde auch die Fassadendämmung des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Haus blieb bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell