POL-FR: Schopfheim: Benzin-Trennschleifer von Firmengelände entwendet

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 10.12.2024, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.50 Uhr bis 18.10 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein olivgrünes Pedelec der Marke Moustache. Das Pedelec stand verschlossen an einem Fahrradständer vor einem Drogeriegeschäft in der Kapuzinerstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Aufgrund der Tatörtlichkeit ...

