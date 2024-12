Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Reifen entwendet

Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Unbekannte entwendeten den Reifen eines Anhängers in der Straße "Breitefeld". In der Nacht von Donnerstag (8.12.) auf Montag (9.12.) montierten sie auf einem Parkplatz erst einen Reifen ab und versuchten sich dann zwischen 22.00 und 14.00 Uhr an einem Zweiten. Von ihrer Tat ließen sie aus noch ungeklärten Gründen ab und flüchteten nur mit einem Reifen in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 beim Kommissariat 41 in Dieburg zu melden.

