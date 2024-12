Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Hilfsbereitschaft ausgenutzt und Senior bestohlen

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Ein Krimineller hatte es am Montagmittag (9.12.) auf das Bargeld eines 92-Jährigen abgesehen. Nachdem der Senior bei einer Bank am "Hans-Karl-Platz am Markt" Geld abgehoben hatte, sprach ihn der unbekannte Täter gegen 15.40 Uhr an. Unter dem Vorwand eines Geldwechsels entnahm er unbemerkt mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel des Seniors und flüchtete danach in unbekannte Richtung.

Der Täter wird auf 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,78 Meter groß geschätzt. Laut Zeugenaussage sah er osteuropäisch aus und war kräftig muskulös.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell