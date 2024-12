Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Heckscheibe auf Supermarktparkplatz eingeschlagen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots)

Am frühen Samstagabend (7.12.) wurde auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Albert-Einstein-Straße in Groß-Umstadt die Heckscheibe eines schwarzen Mercedes Vito beschädigt. Der Wagen war gegen 17:15 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt worden. Als der Besitzer nach etwa 30 Minuten zurückkehrte, entdeckte er die eingeschlagene Heckscheibe. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizeistation in Dieburg nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 06071 / 96560 entgegen.

