Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mann randaliert in Bendorf und beschädigt Pkw: Zeugen gesucht

Bendorf (ots)

Am Freitag, 10.05.2024, gingen bei der Polizei gegen 23:30 Uhr mehrere Mitteilungen über eine randalierende männliche Person in der Ringstraße in Bendorf ein. Die Person schlage mit einem Gegenstand gegen Glascontainer und Fahrzeuge und beschädige diese. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnten mehrere beschädigte Pkw festgestellt werden, an denen die Scheiben eingeschlagen wurden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell