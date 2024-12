POL-DA: Bischofsheim: KITA im Visier Krimineller

Bensheim (ots) - Gleich zweimal schlugen Wohnungseinbrecher am Samstag (07.12.) im Jakobsweg zu. Mit Gewalt verschafften sich die beiden Täter in der Zeit zwischen 11.30 und 19.20 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort ließen sie unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. Zudem versuchten die vermutlich gleichen Kriminellen gegen 17.20 Uhr in die Wohnung eines benachbarten Mehrfamilienhauses ...

mehr