Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einfamilienhaus in Kaufungen von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Kaufungen eingebrochen. Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, hatten die Einbrecher in der Zeit zwischen Samstagmittag, 13:30 Uhr, und Sonntagmittag, 13:30 Uhr, eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in das Haus eingestiegen. Anschließend durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Mit erbeutetem Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter letztlich nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die am Samstag oder Sonntag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell