Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Eschwege: Brand einer Wohnung in Mehrfamilienhaus

Kassel (ots)

Eschwege: Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr kam es in der Straße An den Anlagen in Eschwege zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer offenbar in einer Wohnung im 3. Obergeschoss aus und griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl über. Hausbewohner alarmierten die Feuerwehr, die den Brand anschließend löschte. Keiner der Hausbewohner wurde durch das Feuer verletzt. Ersten Schätzungen zufolge wird von einem Sachschaden im mittleren fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich ausgegangen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren die Feuerwehren Eschwege, Niederhone, Albungen, Oberdünzebach und Niederdünzebach sowie der Rettungsdienst und die Seelsorge.

