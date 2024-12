Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohner überrascht Einbrecher in Niestetal: Täter flüchten; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Als er am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17:40 Uhr sein Haus in der Straße "Fuldablick" betrat, überraschte ein Mann aus Niestetal mehrere Einbrecher. Die Täter hatten daraufhin die Flucht ergriffen. Der Bewohner hatte die Einbrecher zwar deutlich gehört, aber nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg. Die nun mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben.

Wie die Tatortaufnahme der Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) gestern ergab, waren die Täter über die Rückseite des Wohnhauses eingebrochen, wo sie eine Fensterscheibe zerstörten. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte es sich um mehr als eine Person gehandelt. Die Einbrecher machten sich in dem Haus an einem Tresor zu schaffen, als schließlich der Bewohner nach Hause kam. Daraufhin flüchteten die Täter vermutlich über ein Fenster auf der Rückseite und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die am gestrigen Donnerstagnachmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell