Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit gesuchtem BMW und gestohlenen Kennzeichen vor Streife geflüchtet: 18-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel:

Eine gefährliche und rücksichtslose Flucht vor der Polizei hat am gestrigen Mittwochabend ein Autofahrer in Kassel hingelegt. Der bislang unbekannte Fahrer eines 3er BMW war mit hoher Geschwindigkeit von der Fuldatalstraße quer durch den Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke gerast, bis er im Linderweg die Kontrolle über den Wagen verlor und in den Friedhofszaun krachte. Anschließend stiegen vier Männer aus dem stark beschädigten BMW aus und ergriffen zu Fuß die Flucht. Einer der Insassen, ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, konnte gestellt werden, wehrte sich aber erheblich gegen seine Festnahme, wodurch zwei Wachpolizisten leicht verletzt wurden. Wie sich herausstellte, waren die angebrachten Kennzeichen Ende November in Fritzlar von einem geparkten Fahrzeug gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Darüber hinaus besteht aufgrund der ersten Ermittlungen der Verdacht, dass auch der zuletzt in Polen zugelassene BMW aus einem Diebstahl stammt.

Die Streife der Wachpolizei hatte den BMW gegen 19:30 Uhr auf der Weserstraße entdeckt und erkannte aufgrund der speziellen Folierung, dass es sich um einen wegen einer Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt gesuchten Pkw handelt. Als die Streife die Anhaltesignale und das Blaulicht einschaltete, um den Wagen zu kontrollieren, gab der Fahrer Vollgas und flüchtete mit bis zu 90 km/h, bis es schließlich zu dem Unfall kam. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Männern mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg. Der BMW wurde beschlagnahmt und zur Spurensicherung abgeschleppt. Da die Polizisten in dem Wrack hochpreisige Bekleidungsstücke mit Etiketten fanden, wobei es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt, muss sich der 18-Jährige nun neben des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten. Zudem wird wegen gegen ihn und seine Mittäter wegen Unfallflucht, "Verbotene Kraftfahrzeugrennen", Kennzeichendiebstahls und Verdacht des Pkw-Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell