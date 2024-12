Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank cleverem Ehepaar: Polizei nimmt 19-jährigen Geldabholer nach Schockanruf fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein in der Kasseler Innenstadt wohnendes Ehepaar hat am gestrigen Mittwochnachmittag einen Betrug durch sogenannte Schockanrufer durchschaut. Dank der schnellen Mitteilung der cleveren Eheleute bei der Polizei klickten noch am Nachmittag die Handschellen für den Geldabholer, der in Erwartung fetter Beute von der Betrügerbande zur Anschrift der Senioren geschickt worden war. Der festgenommene 19-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wird am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Begonnen hatte der Betrugsversuch gegen 14:00 Uhr mit dem Anruf einer angeblichen Polizistin auf dem Festnetzanschluss des Ehepaars. Sie schilderte, dass die Tochter der beiden einen tödlichen Unfall verursacht habe, weshalb nun 55.000 Euro gezahlt werden müssten, um eine Inhaftierung zu verhindern. Die Kasselerin erkannt sofort, dass es sich um einen Betrug handelte, ließ dies die Täter am anderen Ende der Leitung aber nicht merken und spielte weiter mit. Gleichzeitig alarmierte ihr Ehemann über ein anderes Telefon die richtige Polizei. Nachdem die Seniorin der vermeintlichen Polizistin und einem angeblichen Staatsanwalt glaubhaft gemacht hatte, dass sie ca. 20.000 Euro Bargeld, ein Kilogramm Goldschmuck sowie eine Rolex- und Breitlinguhr als Kaution zahlen könne, schickte die Bande den 19-jährigen Mann zum Wohnhaus des Ehepaars, der nicht ahnte, dass bereits Zivilfahnder der EG SÄM der Kasseler Kripo und der Operativen Einheit der Kasseler Polizei auf ihn warteten. So klickten gegen 16:15 Uhr die Handschellen für den Tatverdächtigen. Er muss sich nun wegen bandenmäßigen Betrugs verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn und seine noch unbekannten Mittäter dauern an.

