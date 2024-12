Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei mutmaßlicher Fahrt über rote Ampel Schüler erfasst: Zeugen von Unfallflucht gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen in Kassel an der Kreuzung Wolfhager Straße/ Obervellmarer Straße ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie der bei dem Unfall leicht verletzte 13-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost schilderte, war der Unfall an dem Morgen gegen 7:30 Uhr auf seinem Schulweg passiert. Er war zu Fuß von der Obervellmarer Straße in Richtung Karlshafener Straße unterwegs und wollte die Wolfhager Straße an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Als die Ampel Grün zeigte, lief er los und wurde nach seinen Angaben von einem schwarzen BMW mit Kasseler Kennzeichen erfasst, der stadteinwärts auf der Wolfhager Straße unterwegs war. Anschließend fuhr der Autofahrer, der offenbar im Rückstau des Berufsverkehrs über die rote Ampel gefahren war, einfach weiter, ohne sich um den Schüler zu kümmern. Der leicht verletzte 13-Jährige setzte seinen Schulweg zunächst noch fort, meldete den Unfall aber gemeinsam mit seiner Mutter noch am gleichen Morgen bei der Polizei.

Zeugen, die den Unfall nahe dem Ossenplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell