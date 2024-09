POL-NOM: Pkw unter berauschenden Mitteln geführt

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Montag, 09.09.2024, 17.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unfall mit drei Fahrzeugen. Am Montag gegen 17.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bad Gandersheim mit einem VW die B3 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim. In einem Kurvenbereich fiel der 22-Jährige in einen Sekundenschlaf und kam dabei nach links von seiner Fahrspur ab. Auf der entgegengesetzten ...

mehr