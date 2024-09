Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall aufgrund von Sekundenschlaf

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 3, Montag, 09.09.2024, 17.00 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Unfall mit drei Fahrzeugen.

Am Montag gegen 17.00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Bad Gandersheim mit einem VW die B3 aus Nörten-Hardenberg in Richtung Sudheim. In einem Kurvenbereich fiel der 22-Jährige in einen Sekundenschlaf und kam dabei nach links von seiner Fahrspur ab. Auf der entgegengesetzten Fahrspur kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite eines Lkw, welcher durch einen 26-jährigen Mann geführt wurde. Durch Fahrzeugteile wurde ein hinter dem 22-Jährigen fahrender Mercedes beschädigt, da der 38-jährige Fahrzeugführer aus Göttingen nicht mehr ausweichen konnte.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann aus Bad Gandersheim wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme zwischen 17.00 - 18.00 Uhr musste die Fahrbahn teilweise voll oder einseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell