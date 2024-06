Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich leicht (21.06.2024)

Aichhalden (ots)

Am Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 422 leicht verletzt worden. Ein 55-jähriger Fahrer einer Yamaha war auf der Zollhausstraße unterwegs und bog an der Kreuzung auf die L 422 in Richtung Fluorn ab. Nach wenigen Metern geriet der Mann ins Schleudern und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab. Hierbei stürzte der Motorradfahrer in einen Straßengraben und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um die Yamaha, an der ein Blechschaden entstand.

